Сколько ни упиралась: во Львове отправилась в Ад связная главаря УПА* Шухевича

12.08.2022  23:16 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Дзен, История, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

На 99-м году жизни во Львове скончалась последняя связная «главнокомандующего» Украинской повстанческой армии Романа Шухевича Дарья Гусяк.

Об этом на своей странице в соцсети написал сын командующего УПА, экс-депутат Верховной рады Юрий Шухевич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

На 99-м году жизни во Львове скончалась последняя связная «главнокомандующего» Украинской повстанческой армии Романа...

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Он сообщил, что известная под псевдонимами «Дарка», «Нуся» и «Чёрная» «мученица и подвижница» Гусяк – умерла сегодня в 14:20 по киевскому времени.

«С юных лет принадлежала к ОУН, была всегда на ответственных участках труда. Затем стала связной Романа Шухевича, арестована в 1950 году, отбыла 25 лет тюрьмы.

По возвращении из тюрьмы была и дальше преследована. Лишь с развалом Союза ей дали покой. Она берется снова за организационную работу и становится организатором Лиги украинских женщин, которую возглавляла.

5-го марта 1990 года Дарка Гусак вместе с еще одной связной Романа Шухевича, Олей Илькив, пришли на торжественную панихиду к символической могиле Романа Шухевича в Белогорще.

После панихиды обе связные отчитываются своему проводнику, что они прошли этот тернистый путь и не сломались и ждут его приказа», – горюет Юрий Шухевич.

Примечательно, что, согласно открытым источникам, 21 октября 2009 во Львове в продажу поступили игральные карты с изображениями деятелей ОУН-УПА, где Дарья Гусяк попала в число «дам». В 2016 году указом Петра Порошенко была награждена юбилейной медалью «25 лет независимости Украины».

* организация запрещена в РФ

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