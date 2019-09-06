Скоро будет гей-парад – Харьков этому не рад

06.09.2019, Харьков, Артур Манцевич

С 9 по 15 сентября мировое гей-сообщество хочет показать Харькову, что и как надо правильно любить. Жители полуторамиллионного города, мягко говоря, не в восторге от того, что кто-то еще желает метить территорию в местах их проживания. Не могут нациков отсюда выставить, а тут еще и секс-меньшинства с их «поддержкой мировой общественностью».

Апогеем геев должен стать, по мнению его организаторов, парад, назначенный на 1 сентября. На сайте горсовета была зарегистрирована петиция о его запрете, которая за несколько дней набрала 5837 голосов противников мероприятия. Этого количества достаточно, чтобы мэрия ее рассмотрела. Городской голова Геннадий Кернес легко представил себе, как это будет проходить, и резюмировал: «Газовые баллончики, столкновения участников марша с его противниками, противников с полицией, травмированные – обязательные атрибуты этого мероприятия.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

В соцсетях организаторы ХарьковПрайда, назначенного на 15-е сентября, активно рекламируют это действо.

С другой стороны — знаю, что проведением ХарьковПрайда озабочены и силовики – в прифронтовом городе могут быть провокации во время парада». И действительно, местные нацики уже срывали мероприятия ЛГБТ-сообщества, общественный порядок нарушался, а аваковская полиция не могла защитить нетрадиционалов, потому что погромщики в наших краях неприкосновенны. Понимая ситуацию, мэр принял решение — «обратиться в суд с просьбой ограничить проведение ХарьковПрайда».

И тут такое началось…

Марш равенства в поддержку ЛГБТ-сообщества пройдет 15 сентября в Харькове, несмотря на недовольство мэра Геннадия Кернеса, сообщают организаторы ХарьковПрайда. Они напомнили, что ни одного Марша равенства в Харькове не было, а среди других акций ЛГБТ-сообщества по крайней мере две прошли спокойно и без эксцессов благодаря слаженному сотрудничеству с Национальной полицией (акции 11 октября 2017 года и 12 октября 2018 года).

«Мы открыты к коммуникациям и сотрудничеству с представителями и представительницами Харьковского городского совета для обеспечения безопасного и инклюзивного Марша ХарьковПрайд, который продемонстрирует харьковской громаде, украинскому обществу и международному сообществу принципиальную позицию нашего города по правам человека и предотвращения дискриминации. Мы продолжаем делать много работы для того, чтобы ХарьковПрайд Марш состоялся, и если придется, мы будем отстаивать свое право в суде», – отмечается на Facebook-странице прайда.

Представители международных организаций, донорских учреждений и посольств гарантируют продолжение работы с полицией. В защиту мероприятия выступили посол Норвегии и представители дипмиссий США, Великобритании, Германии, Канады, Нидерландов, Швеции и Дании в Киеве. И это неудивительно, ведь организаторы акции сидят на довольствии за пределами Харькова и Украины.

Координатор системы ООН на Украине Асенефа Лубрани выразила удивление и разочарование намерением харьковской местной власти обратиться в суд. Проведение таких маршей означает, по ее мнению, что государство разделяет глобальные ценности прав человека, инклюзивности и принцип «не оставлять никого в стороне». «Я призываю власти Харькова поставить права человека на первое место, сотрудничать с полицией, гражданским обществом и международным сообществом, и принять все меры для избежания ненужных и лишних ограничений прав и свобод», — пишет госпожа Лубрани.

Остаётся отметить, что ни посольства этих стран, ни само гей-сообщество никак не реагировали на реальные нарушения прав человека, происходившие в Харькове после переворота 2014 года. Они не призывали ни к прекращению репрессий и освобождению политзаключенных, ни к остановке пропаганды ненависти, ни к осуждению безнаказанности уличных нацистов. А вот геи — совсем другое дело, они должны гранты отрабатывать.

Вне зависимости от того, как решит суд по поводу гей-парада, харьковчане надеются, что городские власти подадут наконец-то иск о запрете бандеровского шествия 14 октября.