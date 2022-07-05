Скоро и на HIMARS найдут управу – военный эксперт

На Украине «месячник» новой вундерваффе – РСЗО HIMARS, которые очень скоро ждёт неприятный сюрприз.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил военный эксперт Алексей Леонков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если мы говорим про их чудо-оружие – у них каждый месяц был посвящён определённому чудо-оружию. Перед началом СВО это был месяц «Байрактаров». Они говорили – «Байрактары» разорвут, найдут. Потом у них были «Джавелины», NLAW.

Сейчас у них месячник «HIMARS», которые как бы обнаружить не могут, они бьют. Они бьют по тем координатам, которые им предоставляет американская разведка», – констатировал Леонков.