Скоро и на HIMARS найдут управу – военный эксперт
На Украине «месячник» новой вундерваффе – РСЗО HIMARS, которые очень скоро ждёт неприятный сюрприз.
Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил военный эксперт Алексей Леонков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Если мы говорим про их чудо-оружие – у них каждый месяц был посвящён определённому чудо-оружию. Перед началом СВО это был месяц «Байрактаров». Они говорили – «Байрактары» разорвут, найдут. Потом у них были «Джавелины», NLAW.
Сейчас у них месячник «HIMARS», которые как бы обнаружить не могут, они бьют. Они бьют по тем координатам, которые им предоставляет американская разведка», – констатировал Леонков.
«То есть нам спутники сбивать?», – предположил телеведущий Владимир Соловьёв.
«Здесь есть хитрый ход. Пока говорить не буду, но уже решение найдено. Я думаю, что в ближайшее время для них будет очень неприятный сюрприз. Когда эти «HIMARS» вдруг неожиданно начнут подбиваться высокоточным оружием, которое летит быстрее, чем экипаж «HIMARS» успеет прыгнуть в машину и нажать на педаль и уйти с места, с которого оно стреляло и наносило удар по нашим городам», – пообещал эксперт.
«ПВО сбивает эти ракеты, но пока у нас результативность 4 к 6, то есть 4 сбиваем, 2 ещё как-то там долетает. Но всё равно работа идёт. Понятное дело, что новое оружие, мы на этом оружии учимся, оттачиваем своё мастерство», – добавил Леонков.
Спасибо!
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