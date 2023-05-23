Сладков требует принять закон о борьбе с украинским терроризмом

Владимир Гладков .  
23.05.2023 22:44
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Терроризм, Украина


Российское руководство должно создать законодательную базу для борьбы с украинскими диверсиями и терактами.

Об этом в эфире интернет-канала «Дайте сказать» заявил российский военкор Александр Сладков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Российское руководство должно создать законодательную базу для борьбы с украинскими диверсиями и терактами. Об...

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«С сегодняшнего дня – очень много диверсий. Чего больше стоит сейчас опасаться – диверсий в рамках страны или прилётов со стороны Украины», – поинтересовались в студии.

«Надо опасаться низкого уровня реакции с нашей стороны.

Во-первых, у нас в закон о терроризме должен быть внесён отдельный аспект о борьбе с украинскими диверсиями. Потом уберём, но закон должен быть. Все действия должны быть нормативными, значит, должен быть закон по борьбе с диверсиями.

Это, просто, потому что мы, имея опыт организации контртеррористических операций, мы распределили обязанности между главами администраций, МЧС, ФСБ, пограничниками, МВД – что делает каждое ведомство при объявлении контртеррористической операции в определённом регионе», – сказал военкор.

Он подчеркнул, что Москва должна ввести особое положение в некоторых регионах, над которыми нависла наибольшая угроза терактов и диверсий.

«У нас есть определённые населённые пункты, где контртеррористическая операция проводится годами, по десять лет. В Дагестане есть такой населённый пункт. И мы так же можем объявить какие-то антидиверсионные мероприятия в каких-то районах для того, чтобы упростить, помочь силовикам.

Противник будет делать ровно то, что мы ему позволяем. Позволим совершать взрывы на рынках, убивать людей, резать горло и всё остальное – они будут это делать. Наше дело – не позволить», – подытожил Сладков.

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