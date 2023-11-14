Слепое доверие Байдену со стороны Зе-власти привело Украину к катастрофе – либерал-иноагент

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Американская помощь Украине будет только снижаться, а вопрос о ленд-лизе уже вообще снят с повестки дня.

Об этом на канале киевского пропагандиста-телешарлатана Дмитрия Гордона заявил беглый российский оппозиционер Константин Боровой, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Всё в порядке – заявляют Зеленский, Маркарова (посол Украины в США – ред.), но помощь снижается, а вопрос о ленд-лизе просто снят с повестки дня. Взаимоотношения внутри общества сложные, ну, они связаны, конечно, с войной, в первую очередь. Демократическая партия – настолько неверный союзник, что верить словам Байдена о том, что поддержка будет осуществляться столько, сколько надо, не стоит, это ошибка. Доверие этим словам, которое демонстрирует Зеленский, его штаб, уже привели, в общем, к катастрофической ситуации в Украине в этой войне. Ладно, там, освобождения территорий не будет, но это там включена такая мясорубка, которая уничтожает самый ценный материал в Украине – человеческие жизни. И счёт идёт на десятки тысяч, это ужасно. Украина платит эту цену в результате политических ошибок, которые совершает руководство Украины», – сказал Боровой.

По его словам, киевское руководство сделало всё, чтобы Украина осталась без ленд-лиза.

«Диаспора Украины бьётся, борется, боролась за ленд-лиз. А Зеленский, Арестович, Маркарова говорили – да не надо нам никакой ленд-лиз. Ну и вот, помощь остановлена и, в том числе, усилиями дипломатического корпуса и Зеленского, и его команды. И думать, что это как-то связано с противостоянием республиканцев и демократов – это ошибка. Такое отношение к Украине, к этой войне, среди демократов было заложено в самом начале», – констатировал либерал.