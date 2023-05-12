«Слишком мало» – в Киеве жалуются на британские ракеты

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Поставленных на Украину британских ракет «Storm Shadow» слишком мало, и они слишком дорогие, чтобы оказать значительную роль в грядущем наступлении.

Об этом на канале «Да, это так» заявил украинский политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Крым – международно признанная территория Украины, как и всё побережье Азовского моря. Значит, с точки зрения международного права войны, права на самооборону, можно применять ракеты на 80-300 километров в этом наступлении. Но есть одно «но», на которое надо обратить внимание. Во-первых, этих ракет не так уж и много. Во-вторых, они дорогие – каждая ракета стоит 800 000 фунтов. Это вам не так просто, как дроны», – сказал Карасёв.

Он отметил ещё одну проблему – на Украине нет готовых носителей для таких ракет.

«Третье – крылатые ракеты пускаются с самолёта. Значит, нужны западные самолёты. Единственный советский аналог, который можно адаптировать к пуску этих ракет – это Су-24, их тоже у Украины не очень много. Поэтому рассчитывать, что сразу начнём применять эти ракеты, тоже не стоит – это надо адаптировать Су-24, и так далее», – добавил политолог.