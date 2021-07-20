Смотрящий от США за Украиной провел встречу с экстремистами

20.07.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Новый куратор Украины от США – временный поверенный Джордж Кент встретился с представителями запрещенного в России и признанного экстремистской организацией Меджлиса крымско-татарского народа.

Об этом говорится в сообщении посольства США в Киеве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Временный поверенный в делах США Джордж Кент: имел честь встретиться с лидерами крымско-татарского народа, депутатами и чиновниками, и обсудить текущую оккупацию Крыма Россией, преследование населения и будущую «Крымскую платформу», – заявили в посольстве.

Ранее «ПолитНавигатор» писал, что заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент снова возвращается на Украину – он займет место временного поверенного в делах США, сменив на этом посту Кристину Квин, которая якобы ушла в отпуск.

Интересно, что на следующий день после встречи с Кентом в отставку подал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.