Снимавший для России киевский продюсер: «Хороших русских нет»

Нет никаких оснований для возобновления в будущем культурного сотрудничества украинских кинопроизводителей с Россией.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью антироссийскому пропагандистскому интернет-изданию «Украинская правда» заявил основатель киевской компании FILM.UA Сергей Созановский.

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«Мы сотрудничали, мы продавали контент и в Россию, в том числе. Но мы никогда, никогда не работали по заказу. Ты создаешь проект, снимаешь, продаешь его где можно продать. Да, несомненно, российский рынок превалировал на всей этой территории. Но мы никогда не «предоставляли сервис». И в этом наше кардинальное отличие от большинства продакшн-компаний на рынке», – оправдывается Созановский.

При этом он не отрицает, что его компания имела много совместных продуктов с русскими.

«Бесспорно. Но это не был заказ. Даже в нашем первом художественном фильме – «Несокрушимая» [«Битва за Севастополь» в российском прокате], не самом плохом фильме, кстати. В этом проекте участвовали деньги Госкино России. Такое было время… Недавно погиб режиссер монтажа фильма «Несокрушимая» Виктор Онисько, воевавший в рядах ВСУ. Талантливый человек, который мог бы сделать огромное количество крутых проектов. У него осталась жена и дочь. С другой стороны, автор сценария Леонид Корин погиб, он был членом ЧВК «Вагнер». Вот такое кино, такие времена и жизнь…», – отмечает собеседник издания.

По его словам, после 2014 года компания приняла решение, что продает фильмы в Россию, но не будет снимать «фильмы о силовиках ни под каким соусом».

«И мы ни в коем случае не снимаем проекты на территории Крыма. Хотя некоторые другие национальные продакшены продолжали это делать. Лично я с тех пор посмотрел может один российский сериал, хотя мне и говорили – смотри, какое у них там развитие, какое нестандартное решение! А меня как отрубило!», – говорит Созановский.

Он добавил, что лично знаком с Константином Эрнстом, директором Первого канала, с Тимуром Вальштейном, директором НТВ, с председателем совета директоров СТС, с акционерами лучшей на сегодняшний день российской продакшн-компании России Yellow Black and White.

«Всю верхушку телевизионную я знаю идеально. И по работе знаю еще людей, наверное, 700. Причем с этими людьми я не был просто знаком «привет – привет». Они приезжали в Киев на наши мероприятия, мы встречались в Каннах, ужинали семьями, общались, пели украинские песни. С 24 февраля ни один, ни один человек не позвонил, не сказал ни слова вообще. Это о многом говорит. Хотя я, на самом деле, не жалею», – признался основатель FILM.UA.

У него поинтересовались, может ли он «после победы» возобновить какие-либо контакты с русскими, если там останется перспективный рынок.

«Еще в 10-м году после первых успехов наших сериалов, в России, в частности, мы приняли решение, что будем пробовать играть на весь мир. Россия есть, она приносит хорошие деньги – прекрасно. Но во всем остальном мире денег больше и возможностей больше. Да, там сложнее, там нас не ждут. Итак, отвечая на ваш вопрос – я не вижу никаких оснований, чтобы это когда-то произошло. Мы о разном, как показали последние годы. Мы о разном – о морали, о разном в истории. Знаете, я не буду призывать русских убивать. И, наверное, есть нормальные русские, хотя у нас в семье были определенные споры по этому поводу. Но хороших русских точно нет», – резюмировал Созоновский.