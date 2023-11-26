Собственное украинское производство вооружений обернулось «пшиком» – генерал Кривонос

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Украинские производители не имеют шансов встать на ноги, потому что любое политическое и военное руководство страны занимается только обманом и грабежом во всех отраслях.

Об этом в эфире интернет-канала «UkrLife» заявил бывший замкомандующего ССО ВСУ, экс-замсекретаря Совбеза Украины Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Закупки и производство за счёт украинского производителя – это прекрасно, хорошая идея, и она уже давно была. Но есть одна проблема – любой руководитель, который приходит в Министерство обороны, рассказывает красивые вещи, а на выходе всегда пшик. Можно вспомнить про миллиарды на закупках артиллерийских снарядов, миномётных мин», – сказал генерал.

«Когда производители будут иметь твёрдую гарантию на государственном уровне, что их не кинут с ценовой политикой, что полученные заказы не будут отменены. Потому что очень часто наших производителей кидают. А если производитель будет понимать, что у него заказы на год-два-три, то он найдёт и инвесторов, и возможность нарастить производство. Надо давать гарантии нашим производителям, и тогда можно будет отказаться от многих вещей, на которые мы тратим деньги наших западных спонсоров», – добавил Кривонос.