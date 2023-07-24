Сочи и Новороссийск призывают защитить по примеру Севастополя от украинских атак

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Не только Крымский мост, но и порты России на Черном море даже вне пределов полуострова – например, Новороссийск и Сочи, следует защитить от атак морских беспилотников по примеру Севастополя.

Об этом в эфире телеканала «Крым 24» заявил военный обозреватель Борис Рожин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его мнению, пример Севастополя показывает достаточно эффективную защиту базы военно-морского флота.

«Стандартные средства защиты от беспилотников военно-морских баз и инфраструктурных объектов, расположенных на побережье, – это боно-сетевевые заграждения, визуальные технические средства обнаружения движения малоразмерных, не очень заметных целей. Соответственно, это требует установки дополнительных камер, устройств фиксации такого движения. Уничтожение таких дронов осуществляется маневренными группами на катерах и вертолётах, с использованием автоматических пушек, пулемётов и стрелкового вооружения. В комплексе все эти меры повышают защищённость объекта. Это мы хорошо видим на примере Севастополя, где атаки морских беспилотников периодически отбиваются с помощью прикрытого захода в гавань – там установлены боно-сетевые заграждения. У нас там работают специальные противодиверсионные группы, которые регулярно обучаются в борьбе с малоразмерными надводными целями, пытающимися ворваться в гавань и, соответственно, когда такие атаки происходят, они все время отбиваются», – подчеркнул Рожин.

По словам эксперта, за все время атак с моря противник смог повредить только небольшой тральщик «Иван Голубец», который быстро отремонтировали. И каких-то существенных результатов ни одна атака морских дронов в районе Севастополя не принесла.

«Подготовленные экипажи военных кораблей, которые были атакованы в Чёрном море, так же отбились от атаки беспилотников. Почему были допущены определённые пробелы в охране и безопасности Крымского моста при атаке с моря – это, видимо, уже установит профессиональная комиссия. Видимо, там имели место пробелы, которые необходимо устранить, чтобы снизить эффективность подобных атак в будущем. И, соответственно, нужно учитывать, что противник не только Крымский мост может пытаться атаковать. Возможны атаки на какие-то другие объекты портовой инфраструктуры на территории Крыма или Черноморского побережья России, включая Новороссийск и Сочи. Такие атаки тоже могут быть, поэтому лучше не ждать, пока противник это предпримет, а заранее озаботиться необходимыми охранными мероприятиями. Это обойдётся дешевле, чем потом устранять последствия», – уверен Рожин.

Он еще раз подчеркнул – принять меры предосторожности будет дешевле, нежели потом платить за восстановление поврежденных объектов.

«Понятно, что любые удары такого рода, они неприятны, но не критичны. Но все равно, любое восстановление требует средств, поэтому проще вложиться в безопасность – это будет дешевле, чем если, допустим, по факту заниматься усилением безопасности и восстанавливать объект. Недооценивать врага не стоит. У нас идёт прокси-война с США и НАТО, поэтому там с той стороны будут оказывать все возможное содействие для нанесения нам того или иного ущерба. Поэтому серьёзно нужно к этому всему относиться», – заключил эксперт.