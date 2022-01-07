Сочувствующие бунтовщикам в Казахстане задерживаются в Москве

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Полиция задержала в Москве ряд граждан, которые вышли на пикеты в поддержку участников бунта в Казахстане или же с требованием отказаться от ввода российских миротворцев в эту бывшую советскую республику.

Интересно, что одним из первых задержанных оказался т.н. «климатический активист» Аршак Макичан. Молодой человек заявил, что миротворцев в Казахстан отправлять не нужно, поскольку, будучи использованы местными властями в подавлении протестующих, военнослужащие из РФ вызовут неприязнь населения. Это впоследствии приведет к плохому отношению и проживающим в Казахстане русским, переживает Макичан.

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Другими пикетчиками оказались уже выходцы из Казахстана – несколько девушек и женщин с плакатами против ОДКБ, в поддержку протестующим и т.п. На них составят административные протоколы.

Чуть позже на пикеты вышли московские левачки из организации «СоцАльтернатива» – они развернули плакаты «Казахстан будет свободным» и «Нет интервенции».

Следует отметить, что в эфире телеканала-иноагента «Дождь» выступил глава казахской диаспоры в Москве Полат Джамалов, который назвал ввод сил ОДКБ «оккупацией».

«То есть Джамалова не просто устраивает беспредел вооруженных до зубов молодчиков в мирных городах Казахстана. В довесок к этому он считает Россию – оккупантом? Не пора ли Джамалову обратно в родной Казахстан? Может даже прихватить с собой единомышленников из числа тех дебилов, что вчера пытались поддержать массовые беспорядки в Казахстане выступлениями в российской столице. Там сейчас остро нужны рабочие руки – восстанавливать Алма-Аты из руин», – комментирует публицист Сергей Колясников.