Социолог: Русскоязычные на Украине «легли» под нацистов, Донбассу дороги назад нет

24.10.2020, Донецк, Сергей Вредников

Даже русскоязычные области Украины «легли» под нацистов и уже полностью согласны с тезисами бандеровской пропаганды о невозможности компромиссов с ЛДНР. Украина не воспринимает жителей народных республик как равных себе, они готовы разговаривать с Донбассом только с позиции силы и превосходства. Поэтому гипотетическое возвращение Донецка и Луганска под контроль Киева будет неизбежно сопровождаться с массовыми репрессиями и поражением в правах.

Об этом в эфире телеканала «Первый республиканский» заявил донецкий социолог Евгений Копатько, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Большинство на Юго-Востоке Украины выступает за один государственный язык, среди них есть носители русского языка. Какие ещё нужны аргументы, чтобы показать, что это чужие люди, чужая страна?

Им не нужен свой язык, своя культура, эти люди спокойно отдают свой язык, свои традиции, отдают на алтарь нового украинского государства, с новыми традициями, с новой историей, с новым, если хотите, не языком, а одним языком, где их родному языку не будет места», – заявил Копатько.

«Большая часть граждан Украины выступили за отставку Фокина. Даже такие элементарные вещи, казалось бы. Я его точно симпатиком Донбасса не считаю – его заявления другие – почему-то мы опускаем и не берем во внимание. Но даже те, относительно комплиментарные, они в украинском обществе имели негативный резонанс. Его высказывания получили негативные оценки. И вот порядка 40 процентов выступили за отставку Фокина и поддержали её. Меньшинство, менее 20% сказали, что он должен сохранить своё влияние. Про Кравчука я вообще молчу в этом плане.

Многие вопросы по Донбассу так решаются, если не с позиции силы, то с позиции превосходства. Все вопросы и будут так решаться, в случае «реинтеграции» Донбасса. То есть, он будет зачищен, это нужно понимать однозначно и точно.

И фильтрации, о то, что люди будут поражены в правах – вы можете сделать подборку и цитаты многих выдающихся украинских деятелей сейчас, причем, которые относительно либерального толка», – добавил социолог.