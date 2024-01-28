«Сохраняют зарубежные активы»: Аксёнов объяснил, почему торговые сети так и не зашли в Крым

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К февралю закончился анализ цен на продукты питания в торговых сетях Крыма, и будут предложены некие механизмы, исключающие спекуляции. Речь не идет об открытии в республике основных торговых сетей РФ, поскольку многие еще сохраняют зарубежные активы. Об этом в интервью «Вести. Крым» заявил глава Крыма Сергей Аксёнов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Гарантировать, когда зайдёт бизнес, мне сложно. Цепями затащить никого в принципе не могу. И структура бизнеса у них так выстроена, что кто-то ещё сохраняет свои зарубежные активы. Я не могу здесь давать каких-либо оценок в этой части. Тем не менее, «Сбербанк» сейчас зашел, и это новое окно возможностей. Я уверен, что зайдут и крупные торговые сети. Понятно, что сегодня возможности логистики ограничены после начала СВО. И с точки зрения времени ожидания, и с точки зрения простоя вагонов есть вопросы. Почему стоял вопрос и об удорожании топлива»,- пояснил глава Крыма.

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Он сообщил, что не удалось согласовать компенсацию трейдерам разницы в 2-2,5 рубля за литр топлива на его доставку в Крым.

«Здесь были поручения президента. К сожалению, рассмотреть возможность выделения дополнительных средств по компенсации разницы в размере 2-2,5 рублей на литр, чтобы выровнять с Краснодарским краем, нет. Договорились с нашими нефтетрейдерами, кто занимается розничной продажей. В первую очередь, с тремя крупными операторами. Они пошли, пошли на встречу, мы цены выстроили политическим путём. Уверен, что по окончанию СВО мы рецепт этот найдём. Сегодня, в основном, это связано с длительным простоем вагонов на определённых станциях. Я не могу сказать крымчанам, в публичном поле озвучить инструменты, которые принимаются, потому что есть вопросы, которые связаны с безопасностью. Мы не можем сами информировать противника о принимаемых мерах. Уверен, что с окончанием СВО, мы эти нюансы выстроим», – заверил Аксёнов.

Что касается цен на продукты в торговых сетях, то новоназначенный министр промышленной политики инкогнито провел собственный анализ и пришел к выводу – цены действительно завышены.

«Сейчас назначен новый министр промышленности Анушаван Агаджанян. Он вменяемый, был заместителем министра экономического развития. Мы сейчас начали работать с ценами. Он лично сам проехал все торговые сети. Убедился, что обманывают и сотрудников, и тех, кто даёт ежедневные отчёты. Выехали, посмотрели по ситуации, нашли достаточно много интересных предложений, как выровнять ситуацию. До 1 февраля такую ревизию закончим. Много есть предложений, я нюансы расскажу после действий. Потому что они могут повлиять на определённые конкурентные вещи. Личное участие там, где начальник принимает, по обеспечению эффективной работы предприятия, в том числе по ценообразованию, там везде решения будут. Сегодня я все эти вопросы практически веду сам. Министр докладывает мне в первую очередь, и дальше мы двигаемся вместе. Проводим переговоры с торговыми сетями», – заверил Аксёнов и пообещал в феврале рассказать в СМИ алгоритм стабилизации ситуации.