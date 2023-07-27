Сокращение числа российских дипломатов Молдовой способно дестабилизировать ситуацию в Приднестровье

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Действия властей Молдовы, вынуждающие Россию сократить число российских дипломатических представителей, может дестабилизировать работу Объединённой контрольной комиссии (ОКК) в Зоне безопасности.

Об этом заявили главы делегаций ОКК от России и Приднестровья, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Объединённая контрольная комиссия – орган, созданный в соответствии с соглашением от 1992 года о принципах урегулирования вооружённого конфликта в Приднестровье. В состав ОКК входят представители Российской Федерации, Молдовы и Приднестровья. Также в работе принимают участие делегации от ОБСЕ и Украины в качестве наблюдателей.

Сопредседатель Объединенной контрольной комиссии от Приднестровья Олег Беляков напомнил, что согласно статусу ОКК, каждая сторона в ней должна быть представлена шестью участниками. Это представители различных ведомств: МИДа, МВД, министерства обороны, органов госбезопасности.

«Их полноценное присутствие позволяет комиссии принимать взвешенные решения по тем или иным вопросам», – отметил Беляков.

«Сокращение российских дипломатических возможностей создаст риски сбоев в сохранении мира и стабильности», – заявил сопредседатель ОКК от России Александр Андреев.

По его словам, Россия уже долгое время присутствует на территории Приднестровья, и урегулирование конфликта без ее участия не представляется возможным.

«Наша страна несет историческую ответственность за сохранение безопасности и стабильности в регионе. Здесь живут близкие нам люди, причём и на левом, и на правом берегах Днестра. Поэтому Россия остаётся главным участником миротворческой операции и вообще всего мирогарантийного процесса», – подчеркнул российский дипломат.