«Сократить население»: киевский политолог озвучил главное условие евроинтеграции Украины

Вадим Москаленко.  
12.12.2023 15:18
  (Мск) , Киев
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Демография, Дзен, Сельское хозяйство, Украина


Украине не позволят получить членство в европейских организациях до тех пор, пока их достаточно много чтобы влиять на принятие каких-либо решений.

Об этом в интервью украинскому журналисту Александру Шелесту заявил политолог Михаил Чаплыга, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украине не позволят получить членство в европейских организациях до тех пор, пока их достаточно...

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«Есть только одно условие, когда Украину возьмут в Европу. Это когда её население будет меньше 15 миллионов человек.

Потому что в Европарламент избираются по квотному принципу, то есть количеству людей в стране. То есть, если нас будет пятьдесят миллионов, у нас будет больше депутатов в Европарламенте, чем если пятнадцать миллионов», – сказал Чаплыга.

Однако он подчеркнул, что даже сократив население, Украина не сможет стать частью Европы.

«И второе условия – это сельское хозяйство. Это основа Европы. Мы не можем с таким законом о земле и с такой латифундией входить в Европу. Физически не можем. Невпихуемое. И это стало уже очевидным. Какие бы переговоры сейчас не начались, мы физически не впихуемся туда. И все это прекрасно понимают», – добавил политолог.

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