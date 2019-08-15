15.08.2019, Донецк, Александр Гусар
 
Вооруженные силы, Донбасс, Украина
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Солдат ВСУ подорвал себя и издевавщихся над ним сослуживцев

Двое ВСУшников погибло и один получил ранения в результате взрыва гранаты в месте их отдыха.

Об этом сообщает пресс-служба Народной милиции ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По данным, полученным нами из штаба 56-й бригады, сегодня в 4.30 утра в месте отдыха военных 21-го отдельного батальона в районе н.п. Авдеевки взорвалась граната. В результате взрыва двое военных погибло, один получил ранения.

В результате предварительного расследования установлено, что гранту взорвал военный, который получил ранения. Двое погибших были его сослуживцами, и до этого дня всячески донимали и издевались над ним. Взрывом гранаты он решил отомстить», – говорится в сообщении.

 

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