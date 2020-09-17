Соловьев хочет отозвать признание независимости Украины

17.09.2020, Москва, Максим Карпенко

России нужно было бы признать независимость ДНР и ЛНР, отозвать признание независимости Украины, а потом включить республики Донбасса в состав Союзного государства.

Об этом в эфире своего интернет-канала заявил известный российский телеведущий Владимир Соловьеве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я считаю, что в нашей стране нет идеологии, а если нет идеологии, то нет понятной, выстроенной политики по отношению к нацистскому режиму в Украине, которая заставляет страдать жителей Донбасса. Да я бы уже давно признал ДНР и ЛНР. И потом их интегрировал в Союзное государство. При этом я признал бы ДНР и ЛНР и отозвал признание киевского нацистского режима. И признал бы еще ДНР и ЛНР в границах не только Донецкой и Луганской областей, как они были в советское время, но еще бы до Приднестровья», – заявил Соловьев.