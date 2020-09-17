Соловьев хочет отозвать признание независимости Украины
России нужно было бы признать независимость ДНР и ЛНР, отозвать признание независимости Украины, а потом включить республики Донбасса в состав Союзного государства.
Об этом в эфире своего интернет-канала заявил известный российский телеведущий Владимир Соловьеве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости
«Я считаю, что в нашей стране нет идеологии, а если нет идеологии, то нет понятной, выстроенной политики по отношению к нацистскому режиму в Украине, которая заставляет страдать жителей Донбасса. Да я бы уже давно признал ДНР и ЛНР. И потом их интегрировал в Союзное государство. При этом я признал бы ДНР и ЛНР и отозвал признание киевского нацистского режима. И признал бы еще ДНР и ЛНР в границах не только Донецкой и Луганской областей, как они были в советское время, но еще бы до Приднестровья», – заявил Соловьев.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.