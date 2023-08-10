Сооснователь Яндекса встал на русофобский путь Тинькова

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Сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож выступил против специальной военной операции РФ на Украине.

Его заявление синхронно в 12:00 мск опубликовали издание иноагента Елизаветы Осетинской The Bell и американское информагентство Reuters, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я категорически против варварского вторжения России в Украину, где у меня, как и у многих, есть друзья и родственники. Я в ужасе от того, что каждый день в дома украинцев летят бомбы. Несмотря на то, что с 2014 года я не живу в России, я понимаю, что и на мне есть доля ответственности за действия страны», – заявил Волож.

Он пояснил, что раньше верил в «свободную Россию», но потом понял, что страна не хочет «становиться частью глобального мира». Поэтому сейчас Волож, по собственному признанию, занимается переманиванием талантливых российских инженеров на Запад.

Рынок слабо отреагировал на заявление Воложа — стоимость одной акции компании на Мосбирже к 12:16 снизилась с 2 721 до 2 713 руб.

«Ударит ли это по Яндексу? Нет. Поменяется ли отношение к Яндексу? Нет. Не просто так в команду вошел Кудрин. Яндекс – огромная технологическая компания, которых в этой сфере почти нет в России. Сейчас важно не охоту на ведьм устраивать, а сохранить технологического гиганта. Все это понимают, и пока это получается», – пишет политтехнолог Рамиль Харисов.

Замещающий блогера-уголовника Алексея Навального в Европе экстремист и иноагент Леонид Волков сильно возбудился . Он поставил заявление бизнесмена себе в заслугу. Дескать, оно было сделано после кампании, развернутой ФБК (признан в России экстремистским.

«Отлично, что выступил. Случилось бы ли это, если бы не публичная кампания критики в связи с его биографией? Кажется, нет; кажется, что эта кампания стала решающим аргументом, который заставил его прервать молчание. Очень хорошо», – написал Волков в своем тг-канале.

Ранее Волож подправил себе биографию в интернете, позиционировавшись как родившийся в Казахстане израильский предприниматель и вычеркнув все упоминания о России.

Журналист Дмитрий Колезев считает, что и правка биографии, и сегодняшнее заявление сделаны ради снятия европейских санкций, под которые Волож попал в 2022 году. Можно предположить, что его вдохновил пример банкира Олега Тинькова, который добился отмены рестрикций путем методичного обвинения и очернения родной страны.

Но основатель и главред Roem.ru Юрий Синодов считает, что дело не в санкциях, а в стремлении раскрутить в Израиле компанию Nebius Israel, основанную на технологиях «Яндекса».

«Она выглядит как клон Яндекс.Клауда, при этом на компанию записано 37 человек, существует она с прошлого года. В Яндекс.Клауде людей сотни, компания скоро уже лет 10 как работает. Но это не мешает, как видим, легко и просто повторять её продукты супергениальными программистами», – пишет Синодов.

Таким образом, воровства у России технологий и мозгов оказалось недостаточно для Запада. Потребовалось все-таки публичное осуждение.

«Сейчас эти новые азиаты, европейцы, американцы ищут себе в предпенсионном возрасте стабильные заработки, а к глубокой старости вспомнят о Родине, которая их красиво пошлет нах… Вернее, не так, она их уже заочно послала в стратегической перспективе. Просто они еще об этом не догадываются», – прогнозирует медиатехнолог Ярослав Федосеев.

Политолог Марат Баширов уточняет прогноз:

«Я так понимаю, Волож подписал себе приговор на срок».

Его коллега Максим Жаров высказывает похожее мнение:

«Расследовать больше всего придется именно то, что происходит с Яндексом сейчас. Кто из западников вступится сейчас за Воложа и что за этим последует в плане контроля за алгоритмами Яндекса – вот на данный момент самый главный вопрос».