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06.05.2021, Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, Дзен, Косово, Политика, Сербия
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Соратник Тачи предсказал провал антисербского иска косовских сепаратистов за «геноцид»

Заместитель председателя Демократической партии Косово Джавит Халити заявил, что бывший «президент» края Хашим Тачи...

Заместитель председателя Демократической партии Косово Джавит Халити заявил, что бывший «президент» края Хашим Тачи тоже хотел обвинить Сербию в геноциде.

Об этом Халити рассказал ATV, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Халити, эксперты и известные юристы отсоветовали Тачи подавать в суд на Сербию за «геноцид», убедив его в том, что выиграть этот процесс Приштине не удастся.

«После войны я были одним из тех, кто настаивал на том, чтобы все пострадавшие составили личные досье об ущербе, нанесенном Сербией, – рассказал функционер созданной боевиками «Армии Освобождения Косово» (UCK). – Затем уполномочил группу юристов подать иск против Сербии по обвинению в геноциде. Было несколько таких групп из неправительственных организаций. Если бы были собраны отдельные досье, аргументов было бы больше. Но, во-первых, Косово не является членом ООН, во-вторых, у нас есть дело Боснии и Герцеговины, которая проиграла аналогичный суд из-за политических механизмов ООН и политизации международных судов».

При этом Халити отметил, что самая большая победа Косово была одержана в Международном суде ООН, который подтвердил законность провозглашения независимости Косово.

Напомним, что ранее стало известно о том, что «правительство» Косово готовит иск о геноциде против Сербии в Международный суд ООН, который планирует отправить туда в конце следующего года.

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