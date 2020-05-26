Соскин созывает системщиков, чтобы найти замену Зеленскому

26.05.2020, Киев, Вадим Москаленко

Владимир Зеленский не удержится на посту президента Украины до конца года, а потому уже сегодня нужно подбирать и готовить людей на эту должность.

Об этом в эфире YouTube-канала «Politeka» заявил директор Института трансформации общества, экономист Олег Соскин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Из грязи вылезли лягушки, пиявки, которые рассказывают кому и сколько надо жить. Политически Зеленский не доживет до конца года. Сегодня надо создать группу советников-консультантов, серьезных системщиков, и мы должны начать искать людей, которые смогли бы возглавить Украину. Я уже начал проводить свои вебинары на Youtube-канале, и я считаю, что за этим будущее – надо медленно искать людей», – подчеркнул Соскин.

Он сказал, что его спрашивают, кто будет следующим президентом и даже предлагают возглавить Украину.

«Я отвечаю: «Зачем мне это нужно?» Но я готов находить этих людей и, как мы это делали в ВПШ, в Академии экономики, я готов их начать дрессировать, потому что другого выхода нет», – отметил эксперт.