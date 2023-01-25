Соскин: Ультиматум Путина истекает. РФ готова уничтожить правительственный квартал Киева

Анатолий Лапин.  
25.01.2023 14:15
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Россия взяла паузу в ракетных ударах по Украине и выжидает ответа на некий ультиматум.

Об этом в своем видеоблоге заявил украинский экономист и политолог Олег Соскин, придерживающийся русофобских и националистических взглядов передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия взяла паузу в ракетных ударах по Украине и выжидает ответа на некий ультиматум....

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«Что-то Путин не обстреливает Киев, не обстреливает города крупные. Как ждет, пауза. Но параллельно Эрдоган и другие говорят: «Давайте сделаем гуманитарный коридор». И готовы – и Франциск готов, папа римский, и Гуттериш – генсек ООН, и еще несколько… Говорят: «Давайте сделаем переговоры».

Тут еще эта история с убийством СБУ Киреева всплыла – везде какие-то дрянные, гнилые начались процессы. Плюс, что произошло? Ббыл устранен министр внутренних дел вместе со всем руководством. Какую он информацию имел, куда он летел? Что это был за состав группы, таких важных людей? Куда они в Полтаву летели? Что, он получил какую-то информацию, которая была очень опасна? Для кого она была опасна?

Про коррупцию, про страшные злоупотребления в вооруженных силах Украины на высшем уровне или что, Зеленский? Все равно же докопаются – лучше тебе это сказать», – сказал эксперт.

«Видимо, Путин чего-то ожидает и не бьет по Киеву, хотя, в принципе, он заявлял, что нужен удар по центрам принятия решений, то есть он готов уничтожить весь правительственный квартал. В Киеве это Дом с химерами, Мариинский дворец, Верховный совет, это суд Верховный, это Конституционный суд.

То есть он будет уничтожать ветки власти – Кабмин, президентскую администрацию. Надо было выезжать Зеленскому, а он остался там сидеть. Путин готов это все уничтожить.

И признались наши ПВО, Воздушные силы, что они сбить эти ракеты – ни С-400, ни Х и прочие «Кинжалы» – не могут. Видимо, поставлен ультиматум и какой-то срок дан, и этот срок уже очень близок, он истекает», – заявил Соскин.

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