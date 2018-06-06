06.06.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Совбез ООН осудил нарушения перемирия на Донбассе

Совет безопасности ООН в среду выразил глубокую озабоченность “недавним ухудшением положения в плане безопасности в восточной части Украины”, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщается на сайте ООН.

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Члены Совбеза осудили нарушения режима прекращения огня и использование в зоне конфликта тяжелых вооружений. Они призвали к выполнению всех мер, согласованных в рамках Трехсторонней контактной группы.

“Совет безопасности осуждает продолжающиеся нарушения режима прекращения огня, особенно использование запрещенных Минскими соглашениями тяжелых вооружений, применение которых приводит к трагической гибели людей, в том числе гражданских лиц”, – говорится в заявлении, с которым от имени всех членов Совета выступил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в качестве председателя Совета безопасности.

Члены Совета призвали “к выполнению обязательств по разведению сил и к немедленному выводу тяжелых вооружений в соответствии с применимыми положениями Минских соглашений”.

Совет безопасности отметил усилия учреждений ООН по смягчению “трагической гуманитарной ситуации” в восточной части Украины, а также заявил о полной поддержке Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

В заявлении Совет безопасности ООН также напомнил “о своей полной поддержке суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины”. Члены Совета рекомендовали всем сторонам вновь заявить о своей приверженности мирному процессу и выполнить все меры, согласованные “в нормандском формате” в рамках Трехсторонней контактной группы.