Политнавигатор - Новости России и Украины
06.06.2018, Киев, Семен Дорошенко
  449 просмотров
Вооруженные силы, Донбасс, Минский процесс, Политика, Украина

Совбез ООН осудил нарушения перемирия на Донбассе


Совет безопасности ООН в среду выразил глубокую озабоченность “недавним ухудшением положения в плане безопасности в восточной части Украины”, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщается на сайте ООН. 

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте


Члены Совбеза осудили нарушения режима прекращения огня и использование в зоне конфликта тяжелых вооружений. Они призвали к выполнению всех мер, согласованных в рамках Трехсторонней контактной группы.

“Совет безопасности осуждает продолжающиеся нарушения режима прекращения огня, особенно использование запрещенных Минскими соглашениями тяжелых вооружений, применение которых приводит к трагической гибели людей, в том числе гражданских лиц”, – говорится в заявлении, с которым от имени всех членов Совета выступил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в качестве председателя Совета безопасности.

Члены Совета призвали “к выполнению обязательств по разведению сил и к немедленному выводу тяжелых вооружений в соответствии с применимыми положениями Минских соглашений”.

Совет безопасности отметил усилия учреждений ООН по смягчению “трагической гуманитарной ситуации” в восточной части Украины, а также заявил о полной поддержке Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

В заявлении Совет безопасности ООН также напомнил “о своей полной поддержке суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины”. Члены Совета рекомендовали всем сторонам вновь заявить о своей приверженности мирному процессу и выполнить все меры, согласованные “в нормандском формате” в рамках Трехсторонней контактной группы.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Июнь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    252627282930  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть