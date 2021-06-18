Совбез Украины заявил о возможности захвата Горловки и Донецка

18.06.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Все попытки отрицать «агрессию России» со стороны политиков Украины должны незамедлительно пресекаться – отрицающие «войну с Москвой» являются агентами Кремля.

Об этом в эфире ток-шоу «Право на власть» заявил секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россия – страна-агрессор. Любой человек, который тут начинает влиять на выборы, мы должны в корне это все пресекать. Я все это видел собственными глазами, начиная с 94-го года в своем родном городе Луганске, когда они начали как хищники расползаться всюду. Чем закончилось? ЗАкончилось тем, что Российская Федерация с Ростовской области начала войну, «Градами» лупила по украинской территории, а сейчас там кто-то говорит о каком-то конфликте? О каком конфликте вы говорите? Это война с Российской Федерацией, которая изнутри поддерживается людьми, для которых Путин до сего времени является тем, кем он является», – сказал Данилов.

Он заверил, что украинская армия в состоянии захватить Донецк и Горловку, однако пока что не делает этого, чтобы избежать больших жертв.

«Не порочьте нашу армию и не рассказывайте, что у нас там все пропало. Наша армия сто процентов защитит при необходимости нас. Можем ли мы взять? Да, мы можем взять и Горловку, и Донецк мы можем взять. Но нужно понимать, что за этим стоят люди. Кто пойдет на то, что могут погибнуть десятки тысяч людей, кто за это будет нести ответственность?» – заявил Данилов.