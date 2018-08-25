25.08.2018, Киев, Ольга Козаченко
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Донбасс, Политика, Россия, Украина

Советник Порошенко мечтает об украинском Дальнем Востоке



Начиная с 1990-х годов, ареал распространения украинского языка значительно расширился, но теперь достигнут предел, за которым этот процесс исчерпался.

Об этом в интервью журналу “Украінський тиждень” заявил советник президента Украины, политтехнолог Олег Медведев.

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По его словам, Украина поступила правильно, не начав жесткую украинизацию еще в 90-е годы.

“Мы выиграли время, и в 2014-м оказались более резистентными к российским провокациям, чем в 1994 году. С 1991-го условная граница между Великим княжеством Литовским и Русским и Московией и Диким полем постоянно сдвигалась на восток. Так же расширялся ареал украинского языка. Можно увидеть эту динамику по годам. Но, наверное, где-то же есть предел, за которым этот процесс исчерпывается. Хотелось бы, чтобы это было на Зеленом Клине. Хотя бы на Кубани. Но это происходит на Донбассе”, – сказал политтехнолог Порошенко.

Отметим, что Зеленый Клин в ряде украинских источников – название южной части Дальнего Востока, куда в конце XIX — начале XX веков массово переселялись малороссы.

Медведев жалуется, что значительная часть территории Украины “останется русскоязычной”, так что там “уже нет потенциала украинизации и языковая русификация стала необратимой”.

Ранее, как сообщал “ПолитНаивгатор”, киевский политолог Дмитрий Джангиров не исключил, что ассимилированными украинцами заселят Дальний Восток.

Также эксперт Украинского института менеджмента и анализа политики Владимир Воля, говорил, что благодаря песням Украина простиралась до Кубани, Дона, Западной Сибири и Дальнего Востоке 

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