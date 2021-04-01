Советник Вучича: «Некоторые российские СМИ стали рупором прозападных сил Сербии»

14.04.2021, Белград, Ксения Голуб-Секулович, фото - Службени гласник

В мэрии Белграда состоялась презентация сербского варианта сборника «Записки Балканиста». Книга включает статьи российских авторов, опубликованные с 2019 по 2021 годы на портале «Балканист». Сборник выпущен изданием «Службени гласник».

Мероприетие собрало солидную аудиторию – присутствовали посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко, заместитель мэра сербской столицы Горан Весич, советник президента Сербии Драгутин Матанович, торговый представитель России в Сербии Андрей Хрипунов, директор «Русского дома» Евгений Баранов и другие высокие гости.

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Российский посол отметил, что книга важна и для расширения кругозора российских дипломатов.

«Книга носит всеобъемлющий характер, в ней описываются политические события, а также открытые проблемы, препятствующие развитию Балкан, и она охватывает период, который был важен для наших двух стран, чьи отношения переживают новый подъем. «Балканист» предоставляет тем самым дополнительный анализ региона и будущего наших отношений», – сказал Александр Боцан-Харченко.

Заместитель мэра Белграда Горан Весич напомнил о ключевых событиях, которые связывают наши страны. В том числе и о том, что дружба между двумя народами отмечена вступлением Российской империи и царя Николая II в Первую мировую войну из-за Сербии, в результате которой тот потерял свою корону и жизнь. И в качестве ответного жеста королевство Югославия, оказала гостеприимство 40 тысячам русских эмигрантов, покинувшим России после гражданской войны.

«Эта дружба позже проявилась и во время Второй мировой войны, и хотя тогда интересы в первую очередь были связаны с политикой, мы и тогда, и сейчас можем сказать, что мы – братья, и заботимся друг о друге», – подчеркнул Весич.

Советник президента Сербии Александра Вучича – Драгутин Матанович, отдельно остановился на таком важном моменте, как объективное освещение ситуации в Сербии и регионе со стороны российских СМИ.

По его словам, некоторые представители медиа-сообщества России либо по незнанию, либо по своей особой позиции часто выступают на стороне оппозиционных сербских лидеров, и зачастую искажают происходящее, смещая акценты и выдергивая из контекста сказанное, критикуя лидера страны.

В том числе подобным методом работает прозападный олигарх Драган Джилас и его сподвижник Младжан Джорджевич, которые периодически публикуются в российских изданиях под видом «больших русофилов», тогда как истинный «спонсор» этой компании находится за океаном.

Политик высказал сожаление, что неолиберальная и прозападно ориентированая оппозиция имеет значительно большее внимание некоторых российских СМИ, чем действующий лидер страны Александр Вучич.

«В сотрудничестве двух стран необходимо взаимопонимание между народами, и тут значительную роль играют СМИ… В отношениях между Москвой и Белградом есть некий информационный шум, российским читателям трудно понять, что происходит в Сербии в реальности. И сейчас его нейтрализовал мой друг, журналист Олег Бондаренко (автор проекта «Балканист» – ред.) со своим проектом», – отметил советник.

Специально для корреспондента «ПолитНавигатора» выход книги прокомментировал торгпред РФ в Сербии Андрей Хрипунов.

«Записки Балканиста» охватывают и культуру, и историю, и политику, причем с разных сторон, а также и отношения между русскими и сербами. Книга эта появилась очень вовремя, ведь интерес к этому региону растет. Белград сегодня объективно является центром Европы, я не хочу обидеть ни Брюссель, ни Прагу, но это факт. Именно он является неким центром притяжения востока и запада, севера и юга, Сербия все время в гуще событий», – подчеркнул Хрипунов.