«Совок был лучше»: Украина превращается в доиндустриальную провинцию – озарение укрополитолога

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Тотальная могилизация и прочие дискриминационные инициативы киевской власти превращают Украину в доиндустриальную провинцию.

Об этом на украинском интернет-канале заявил украинский политолог Андрей Ермолаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Инициативой по поводу мобилизации людей, получающих второе образование, государство только катализирует спрятанное недовольство. Люди получают второе образование по разным причинам. Для многих это попытка изменить жизнь, или продолжить свою профессиональную карьеру. Мало ли. Сводить всех к тому, что люди прячутся [от мобилизации], и что второе высшее образование не нужно – это кто у нас решает, что не нужно? Это кто у нас такой умный? Может быть, людям вообще не нужно образование – школу закончил, и вперёд», – сказал Ермолаев.

Он уверен, что современная Украина превращается в нечто страшное – доиндустриальное клановое общество с провинциальной культурой и правом сильного.

«Это всё говорит о нижайшей архаичной культуре управления страной. Ничему мы не учимся, постепенно сваливаемся в традиционалистское доиндустриальное общество с кланово-сословными отношениями, соответствующими институтами привилегий и подчинения, где сила превращается в право на смерть. Это катастрофическое развитие для социальной ткани. Мы начинаем трансформироваться во что-то иное. Мы физически не исчезаем, но рождается новая среда и новые нормы, очень отличные от наших ориентиров – как в отношении нашей западной культуры, так и в отношении нашего недавнего прошлого, где мы были пусть совковой, но индустриальной системой. Мы превращаемся во что-то третье, в какую-то архаичную грубую провинцию, где право силы, хамство, инстинкт выживания любой ценой, подгребание под себя. Это всё становится новой нормой, которая отразится на социальной структуре. Самые хамоватые и сильные будут сверху, а те, кто не провернулся или уступил силе, будут в подчинении. Это очень опасный путь», – подытожил эксперт.