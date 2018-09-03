03.09.2018, Москва, Елена Острякова
 
Война, Донбасс, Украина
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«Союз добровольцев Донбасса» готов зарегистрироваться в Киеве



В случае обострения ситуации на Донбассе туда приедут более 10 тыс русских добровольцев.

Об этом сегодня в эфире телеканала «Россия-1» заявил глава «Союза добровольцев Донбасса», экс-премьер ДНР Александр Бородай, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пусть пробуют. Организация, которую я имею честь возглавлять, союз добровольцев Донбасса, – это объединение людей, которые в любую минуту готовы прийти на помощь республикам. Организация не такая уж маленькая, в ней 11 тысяч человек, ветеранов войны на Донбассе. Порошенко инаугуацию собирался проводить в Донецке в июне 2014 года. И как, получилось», – сказал Бородай.

Отвечая на вопрос украинского политолога Василя Вакара, он сообщил, что «Союз ветеранов Донбасса» зарегистрирована в России.

«Когда мы окажемся в Киеве мы можем перерегистрироваться», – добавил Бородай.

Бывший ополченец из Крыма Виктор Аносов пообещал, что с полуострова на Донбасс прибудет порядка 5 тыс добровольцев.

«За Россию воевали. Мы, крымчане, которые первыми пришли сюда помогать, надеялись, что события будут развиваться по крымскому сценарию.  Но поскольку Минские соглашения все это растянули, мы смотрим, что здесь происходит, и безучастными не остаемся. В Крыму ополченцев по меньшей мере 5 тыс человек, готовы прийти сюда и помогать. Они уверенно держат в руках оружие возмездия», – сказал Аносов.

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