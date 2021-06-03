«СП-2» будет достроен». Зе-надежда на зеленых Германии рушится

03.06.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

«Северный поток-2» будет достроен в любом случае, даже если выступающая на проамериканских русофобских позициях немецкая партия «Зелёные» войдёт в парламентскую коалицию в бундестаге.

Об этом в эфире интернет-канала «Капитал» киевский политолог Дмитрий Джангиров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ошибка в силу определённой некомпетентности Зеленского, которую он допускает на эмоциях, дипломатическая ошибка в том, что в последнее время, буквально очевидно, официальный Киев демонстрирует явную ставку на партию «Зелёные» в Германии. Во-первых, не всё так просто с «Зелёными», с точки зрения их ожидаемой в Киеве победы. Вполне возможно, что первое место займут ХДС или ХСС.

Второе, даже если парламентская коалиция будет с участием «Зелёных» и даже если канцлер будет от «Зелёных», что бабка надвое сказала, но допустим. Коалиция даже двухчленной не получается, нужно обязательно три партии, две другие за достройку «Северного потока-2», – сказал эксперт.

Также политолог отметил, что партия «Зелёные» сама загнала Германию в ситуацию необходимости достройки «Северного потока-2».

«Более того, только электорат «Зелёных» выступает против достройки. Электоральное большинство абсолютно всех остальных партий выступает за достройку, они хотят, чтобы Германия была газовым хабом. Тем более, те же «Зелёные», будучи самой антироссийской партией в парламентском спектре Германии, они самые полезные идиоты Кремля, потому что именно они добивались закрытия АЭС и угольной генерации.

Крупнейшее в Европе голландское газовое месторождение тоже ускоренными темпами выводится из эксплуатации, норвежский газ вышел на плато, и они не знают, сколько они будут держать максимум. Дания останавливает добычу газа», – заявил Джангиров.