Спасибо, что от России на встречу с Украиной не послали вахтершу бабу Маню – украинский эксперт

Украина с треском проиграла дипломатическую игру вокруг переговоров и не смогла просчитать действия России.

Об этом в эфире видеоблога «Новости Live» заявил украинский военный эксперт, в прошлом член запрещенной в РФ неонацистской партии «Свобода» Дмитрий Снегирев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вспомните, когда звучали ультиматумы в адрес Путина относительно 30-дневного перемирия, 12 числа должна Российская Федерация согласиться. Российская Федерация отвечает – с 12 на 13 они закрывают воздушные пространства над Капустиным Яром, давая понять, что в этот день возможен удар гиперзвуковыми баллистическими ракетами «Орешник» по территории Украины. И оставляют заявления российской стороны, что они не согласятся на те ультиматумы американской и европейской стороны.

Но главное, я еще раз подчеркиваю, то, что происходит сейчас или произойдет в Турции, что, к сожалению, игру российских спецслужб украинская сторона не просчитала. Вы помните, как менялась риторика? Сначала звучали заявления: «Я буду встречаться исключительно с Путиным, если с Путина не будет, не будет встречи». На это и рассчитали россияне. Почему до последнего времени тянули со списком переговорной делегации?

Представим себе, если бы Украина отказалась от встречи? Выходит, Путин заявляет: «Подождите, ну я-то не обещал быть лично в Турции, а вот Украина отказалась». Кто виновен в срыве мирного процесса? Украинское государство. Затем Украина меняет тональность, заявляет о том, что мы будем встречаться в любом формате А это вообще было глуповатое заявление. Ну в любом формате, – пожалуйста, встречайтесь с советником президента. Тут нужно благодарить бога, что не приехала баба Маня, вахтер МИДа. Мы же сами дали основания говорить о том, что мы будем с кем угодно встречаться», – заявил Снегирев.