23.09.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Киев, Общество, Политика, Украина
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«Спасибо, Олег»: Шарий пообещал прочесть книгу Сенцова и высказать свое мнение

Украинский активист Олег Сенцов, освобожденный в начале сентября из заключения в РФ по обмену подарил популярному видеоблогеру и лидеру партии собственного имени Анатолию Шарию экземпляр своей книги написанной им в российской тюрьме, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщил сам Шарий в своем телеграм-канале.

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Также Шарий опубликовал снимок книги Сенцова с дарственной надписью.

“Спасибо, Олег. Я обязательно прочту и выскажу свое мнение”, – пообещал Анатолий Шарий.

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