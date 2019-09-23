23.09.2019, Киев, Семен Дорошенко
«Спасибо, Олег»: Шарий пообещал прочесть книгу Сенцова и высказать свое мнение
Украинский активист Олег Сенцов, освобожденный в начале сентября из заключения в РФ по обмену подарил популярному видеоблогеру и лидеру партии собственного имени Анатолию Шарию экземпляр своей книги написанной им в российской тюрьме, передает корреспондент ПолитНавигатора.
Об этом сообщил сам Шарий в своем телеграм-канале.
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Также Шарий опубликовал снимок книги Сенцова с дарственной надписью.
“Спасибо, Олег. Я обязательно прочту и выскажу свое мнение”, – пообещал Анатолий Шарий.
Спасибо!
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