Спикер парламента Крыма: Донбасс никогда не вернётся в состав Украины

18.05.2021, Симферополь, Владимир Гладков

Новости Украины

Донбасс уже никогда не вернётся на Украину, которая в скором времени может перестать существовать сама.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» заявил председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня Донбасс – это передовая, это лакмусовая бумажка Русского мира. Какое будет отношение к Донбассу, такое будет и будущее у Русского мира. Это та черта, за которую мы не должны переходить, и не должны отдавать эти регионы на растерзание необандеровцам, поддерживаемым гнилым Западом…

И вопрос не в том, будет ли Донбасс в составе Украины. Моё мнение, что не будет, никогда. А вот быть ли Украине вообще?

Откажитесь от неонацизма, посадите за решетку всех, кто организовал государственный переворот, осудите всех убийц того периода, кто убил российских журналистов, смойте с себя весь этот гной, проведите референдум. Но будущее без Русского мира гибельно», – сказал Константинов.

Он прогнозирует, что правящий украинский режим рухнет, и только после этого отношения между Киевом и Москвой будут восстановлены.

«Ситуация с Украиной ещё впереди, нас ожидает ещё много интересного. И когда рухнет этот режим, всплывут на поверхность его преступления – тогда все эти разговоры (о восстановлении взаимоотношений с Россией – прим. ред.) будут продуктивными.

Конечно, нам не хватает совместных взаимоотношений, но пока страна там захвачена проходимцами, мы ничего ожидать не можем», – резюмировал председатель ГС РК.