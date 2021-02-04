Спикер парламента Сербии призвал мусульманские страны отозвать признание Косово

04.02.2021, Белград, Алексей Топоров

Председатель Народной скупщины Сербии, экс- глава МИД страны Ивица Дачич допустил, что в ответ на признание Косово Израилем Сербия может возобновить кампанию по отзыву признаний сепаратистского края.

Об этом Дачич заявил в эфире РТВ, сообщает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если Сербия сказала, что Косово – это наш Иерусалим, но кто-то признает, что он является албанским, то это не может не иметь последствий для наших отношений, – сказал Дачич. – Сербия имеет право испытывать негативные эмоции к Израилю из-за установления дипломатических отношений с Косово. Израилю неоднократно четко говорили, что это, безусловно, нарушит наши отношения. Это всего лишь еще один показатель того, что каждая страна и каждая нация отстаивает в первую очередь свои интересы».

Председатель Народной скупщины отметил, что прекращение отзыва признаний Косово различными странами, что в годы его руководства МИДом сделали 19 государств, произошло благодаря вмешательству США.

«Если бы не Америка, этого бы никогда не произошло. Но главный вопрос здесь сейчас – я призываю все мусульманские страны немедленно отозвать признание Косово. Девятнадцать стран отозвали признание, и этот процесс можно только на время приостановить», – добавил Дачич.