Матвиенко: Запад обманывает Россию, как Януковича

07.07.2022  14:47 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Дзен, НАТО, Политика, Россия


Не исключено, что НАТО подошло бы к границам России, даже если бы советское руководство заключило с Альянсом договор о гарантиях нерасширения.

Об этом сегодня на пресс-конференции заявила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Не исключено, что НАТО подошло бы к границам России, даже если бы советское руководство...

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«Западу нельзя было доверять. Нельзя исключать, что они все равно бы нарушили взятые на себя обязательства, поскольку сохранили военный блок НАТО, задача которого как можно больше государств вовлекать в свою орбиту и как можно больше средств тратить на ВПК, продвигаясь ближе к врагу. А поскольку врага не было, надо было его назначить. Назначили Россию.

Они могли бы и эти гарантии нарушить, что подтверждает множество примеров. Посмотрите. Дали письменные политические гарантии Януковичу – через два дня их нарушили. Договор о ликвидации ракет малой и средней дальности. Таких примеров множество», – сказала Матвиенко.

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