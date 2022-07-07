Матвиенко: Запад обманывает Россию, как Януковича

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Не исключено, что НАТО подошло бы к границам России, даже если бы советское руководство заключило с Альянсом договор о гарантиях нерасширения.

Об этом сегодня на пресс-конференции заявила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Западу нельзя было доверять. Нельзя исключать, что они все равно бы нарушили взятые на себя обязательства, поскольку сохранили военный блок НАТО, задача которого как можно больше государств вовлекать в свою орбиту и как можно больше средств тратить на ВПК, продвигаясь ближе к врагу. А поскольку врага не было, надо было его назначить. Назначили Россию. Они могли бы и эти гарантии нарушить, что подтверждает множество примеров. Посмотрите. Дали письменные политические гарантии Януковичу – через два дня их нарушили. Договор о ликвидации ракет малой и средней дальности. Таких примеров множество», – сказала Матвиенко.