Спокойная жизнь для тыловых городов России закончилась – Коц

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Украина будет применять переданные ей Великобританией дальнобойные ракеты как для ударов по Крыму, так и по тем территориям России, которые признает официальный Киев.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Коца, вслед за британскими ракетами Украина получит западную авиацию и ATACMS для РСЗО Himars.

«Что касается дальнобойных ракет, которые передала Британия и уже подтвердил это руководитель оборонного ведомства королевства. Ну, это ровно то, что я прогнозировал еще полгода назад. Я говорил еще тогда, что будут дальнобойные ракеты у Украины и будет она, если захочет, бить ими вглубь России. Судя по заявлению министра обороны Великобритании, никаких ограничений, куда бить этими ракетами, по кому бить этими ракетами Киеву не давали, поэтому в скором времени можно ждать ударов и по инфраструктуре на территории «большой» России. Но мне кажется, что в первую очередь они будут нацелены на тыловые районы в первую очередь. Это Мелитополь, Луганск, Геническ, Бердянск. К сожалению, в этих городках спокойная жизнь может в скором времени закончиться и начнется Донецк в миниатюре, потому что, все-таки, ракеты эти дорогие, которые летают на 560 километров», – прогнозирует военкор.

«Я думаю, что будут пытаться они бить и по Крыму этими боеприпасами, по нашим местам размещения техники, и рембатов резервных подразделений – все это придет вместе с этими дальнобойными ракетами. Дальше, как я и говорил, после того, как дадут дальнобойные ракеты, дадут самолеты. Сейчас американцы посмотрят, как работают этими ракетами украинцы. Если им понравится – они для Himars дадут те же ATACMS – ракеты, которые на 300 километров летают, высокоточные. Чем дальше, тем этих типов вооружений у Украины будет больше», – заявил Коц.