Спортивная блокада России прорвана: Марафон «ЗаБег.РФ» превращается в международный «One Run»

Спортсмены с трех континентов планеты присоединятся к организованному Россией полумарафону «ЗаБег.РФ». Старт намечен на 19 мая. Состязания пройдут во всех регионах РФ, ожидается участие 160 тысяч человек. Такие масштабы у российского полумарафона впервые – начинался он не так давно, в 2017-м году, и в прошлом в нем принимали участие всего шесть государств.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

За границей мероприятие теперь проходит под брендом «One Run». На этот раз к России присоединятся Китай, Белоруссия, Бразилия, Египет, Сербия, Бахрейн, Катар, Камерун, Непал, Киргизия, Армения, Пакистан, Узбекистан и т.д.

«Для меня «ЗаБег», или теперь «One Run» – это одно из самых значимых мероприятий в году. Начиная с 2017 года, к полумарафону присоединялось все больше и больше городов России и тысячи новых участников, что позволило ему дважды войти в Книгу рекордов Гиннесса. В прошлом году забег вышел за пределы нашей страны. Мы показали самый высокий уровень, который заметили и оценили. Поэтому в этом году с нами целых 14 стран. Они побегут в один день со всей Россией. Уверена, что это только начало, этот старт будет очень востребован во всём мире, а его география с каждым годом будет только расширяться», – отмечает руководитель оргкомитета полумарафона Ксения Шойгу.

Проведение подобных мероприятий – важный способ продвижения «мягкой силы» России в условиях западных санкций, сказал политолог Иван Мезюхо:

«Такую большую страну, как Российская Федерация, невозможно изолировать от мира спорта. Любые спортивные мероприятия, проходящие без нашей страны, являются неполноценными. Особенно это можно говорить об Олимпийских играх. Ведь традиционно Олимпийская сборная РФ завоевывала много призовых медалей, в том числе и золотых. Ну, и сегодня в Олимпиаде принимают участие не определившиеся с тем, какого они пола. Разве в этом смысле можно говорить о честности и прозрачности таких мероприятий? Отрадно, что наконец-то наша страна проводит масштабные спортивные мероприятия на своей территории и приглашает к участию в них все страны мира, даже и те, которые настроены в отношении Российской Федерации недружественно. Мы делаем правильно, что не косплеим Олимпийские игры, а проводим свою политику в области спорта сегодня, не исходя из симметричных, а исходя из асимметричных ответов. Я думаю, что «ЗаБег.РФ» – это отличная инициатива, такая же, как и Игры Будущего, когда в нашу страну приехали киберспортсмены, и они своими глазами увидели, что Российская Федерация – это технологически развитая держава, в которой пропагандируется спорт и инновации».