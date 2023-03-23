США боятся наступления ВСУ, опасаясь российского ядерного удара – Хербст

США должны были бы послать Украине танки, истребители и дальнобойную артиллерию не когда-нибудь, а уже сейчас, обеспечив наступление ВСУ на юге.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший посол США на Украине Джон Хербст, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я часто выступаю с критикой администрации за то, что они всегда слишком медленно и робко посылают Украине нужную военную технику. Мы все знаем, что мы можем почти обеспечить украинское военное наступление в этом году, снабжая Украину артиллерией с дальностью 300 километров и ракетами с такой дальностью, танками и такими истребителями, как F-16. Ну да, мы решили, наконец, отправить вам танки «Абрамс», но решили послать их очень медленным путем. Мы вам сказали, что вы получите их когда-то в следующем году. Но сейчас мы должны это ускорить, этот процесс, и мы говорим, что пошлем вам осенью. Но вам нужны эти танки сейчас, а не осенью или летом. Поэтому Вашингтон может сделать гораздо больше, но робость задерживает этот процесс, к сожалению», – заявил Хербст.

По мнению дипломата, администрация США боится, что в случае успеха ВСУ и их выходу к Крыму, Россия применит ядерное оружие.

«Они слышали, что Китай и Индия говорили Москве, что нельзя применять ядерное оружие и даже нельзя об этом говорить, но все-таки у них есть какой-то страх, что если бы у Украины была возможность взять назад Крым, это могло бы вынудить Путина применить такое устройство… Я уверен, что если бы мы вам дали всю эту военную технику (ATACMS, F-16 и танки), вы могли бы разорвать наземный мост России через Донбасс в Крым. И это было бы громадным поражением Путина на поле битвы, это вынудило бы российские войска на юге отступить в Крым и создало бы огромную административную проблему для Путин – снабжать свои войска в Украине, в Крыму и прочее, снабжать свою администрацию», – резюмировал Хербст.