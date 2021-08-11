США и Британия признали поражение – Белоруссия остается неприступной крепостью России

11.08.2021, Москва, Олег Кравцов

Геополитическим противникам Москвы не удалось оторвать Белоруссию от России, как это произошло с Украиной.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в «Известиях» пишет директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.

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Он обращает внимание, что США и Великобритания ввели против Белоурссии новые санкции, которые затрагивают преимущественно сырьевые предприятия Белоруссии и обслуживающие компании.

Автор обращает внимание, что белорусская госмашина адаптировалась к санкциям, котоыре в том и ли ином виде вводятся против страны Западом уже более 20 лет, а также указывает на российский фактор.

«Россия и Белоруссия как составные части Союзного государства продолжают двигаться в сторону более глубокой интеграции, и нынешняя позиция многих стран Запада придает дополнительную динамику этому процессу. В случае если новые санкции будут вводиться по «российской модели», то единственным партнером республики, который сможет смягчить этот удар, остается Россия. И ни у кого нет сомнения, что Москва выполнит свой союзнический долг», – убежден политолог.

Он также указывает на противоречия между Брюсселем, с одной стороны, и Лондом и Вашингтоном, с другой. По мнению эксперта, логика лидеров ЕС, которые пока отказываются от более жестких ограничений, следующая: чем сильнее санкции будут влиять на экономику РБ, тем интенсивнее будут происходить процессы интеграции с Россией.

«Новые санкции США и Великобритании против Минска — это, по сути, признание своего поражения в попытке насильственной смены вектора развития еще одного постсоветского государства. На фоне успешных операций западных противников по отрыву от России Украины, Армении, Грузии, Молдовы, Белоруссия остается нашей западной неприступной крепостью», – резюмирует эксперт.