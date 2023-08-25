США и Румыния объявили войну православным христианам Молдовы

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«Священники Республики Молдова теперь свободны переходить в Бессарабскую митрополию Румынского Патриархата». Так целый ряд околовластных молдавских сайтов с опозданием отреагировали на решение Апелляционной палаты Кишинёва от 5 апреля этого года, которым она аннулировала два договора между министерством культуры РМ и Молдавской митрополией Русской Православной Церкви.

Оба договора касались сотрудничества в сфере охраны и использования памятников истории и культуры, а также передачи в пользование монастырей в статусе памятников истории и культуры национального значения. Оба договора были заключены в годы президентства Владимира Воронина, который оказывал поддержку Православной Церкви в Молдове.

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Эта новость завершается призывом некоего «настоятеля» (имя отсутствует) церкви святой Параскевы из села Ратуш Криулянского района, адресованным священникам Молдавской митрополии:

«Никакой запрет и никакая санкция митрополита Владимира уже недействительны и неприменимы! Все ободритесь и избавьтесь от страха! Диктаторская система пала, остались лишь обломки его неканонической структуры, огрызающейся подобно затравленной гиене. Домом для всех православных христиан Молдовы является Румынский Патриархат».

По мнению молдавского политолога и религиоведа Виктора Жосу в материале, опубликованном на портале traditia.md, «Молдова, вслед за Украиной, может стать очередной сферой духовной войны США и их марионеток с Россией как центром православного мира».

«Не секрет, об этом опубликовано уже немало материалов, что в своем противостоянии с Россией Соединенные Штаты Америки открыли отдельный «фронт боевых действий» против Русской Православной Церкви», – отмечает эксперт.

По его словам, американцев не устраивает сохраняющаяся связь православных церквей как Украины, так и Молдовы, с Московским Патриархатом:

«Им глубоко безразлично, что речь о связи сугубо духовной, им глубоко плевать на «какие-то каноны». Связи с Русской Православной Церковью не должно быть никакой, такова цель. А поскольку в Республике Молдова уже более тридцати лет существует свой раскол, инспирированный в 1992 году Румынским Патриархатом через создание «Бессарабской митрополии», за океаном и решили использовать Румынскую Церковь в качестве инструмента для обострения церковной ситуации в Молдове», – пишет Жосу.

Именно с учетом влияния «сильной американской руки» автор материала склонен расценивать отмену Кишиневской апелляционной палатой двух договоров, касающихся судьбы церковной недвижимости, «как ёще один тревожный звонок, сулящий православным христианам Республики Молдова нелёгкие испытания уже в ближайшем будущем».

«А что у нас недруги канонической Церкви проснулись через целых пять месяцев после принятия этого судебного решения, так ничего удивительного. Не поступало команды просыпаться, вот и спали. А теперь поступила. Поэтому ждем новых нападок и провокаций и уповаем на Божию помощь», – предостерегает Виктор Жосу.