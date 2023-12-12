США ищут новую стратегию для Украины. Американские генералы берут на себя управление ВСУ

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Американские и украинские военные ищут для ВСУ новую стратегию на следующий год.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет американская газета «Нью-Йорк таймс».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

Толчок к новому подходу возник после того, как многомесячное контрнаступление Украины закончилось безрезультатно.

Отмечается, что российская армия стала «восстанавливать свою мощь».

«По словам американских чиновников, у Москвы теперь больше войск, боеприпасов и ракет, а также она увеличила свое преимущество в огневой мощи за счет парка боевых дронов, многие из которых поставляются Ираном», – говорится в материале.

Украинские и американские офицеры рассказали изданию, что надеются проработать детали новой стратегии в следующем месяце в ходе серии военных игр, которые планируется провести в германском Висбадене.

«Американцы настаивают на консервативной стратегии, направленной на удержание территории, которая есть у Украины, окапывание и наращивание запасов и сил в течение года. Украинцы хотят перейти в атаку, либо на земле, либо с помощью дальних ударов, в надежде привлечь внимание всего мира», – продолжает газета.

Американские чиновники жалуются, что многие украинские лидеры не осознают, насколько нестабильно дальнейшее финансирование войны со стороны США.

«По их словам, эти украинские генералы и высокопоставленные гражданские чиновники имеют нереалистичные ожидания относительно поставок США. Они просят миллионы артиллерийских снарядов, например, из западных запасов, которых не существует. Американские официальные лица заявляют, что Украине придется воевать с более ограниченным бюджетом», – пишет «Нью-Йорк таймс».

В итоге планируется помочь Украине отразить потенциальное российское наступление, чтобы «Россия могла рассмотреть возможность участия в содержательных переговорах в конце следующего года или в 2025 году».

Отмечается, что генерал Кристофер Дж. Каволи, командующий силами США в Европе, стал играть более важную роль в координации действий с украинскими властями.

«Пентагон также решил направить генерал-лейтенанта Антонио А. Агуто-младшего, который командует поддержкой Украины с базы в Германии, провести длительное время в Киеве. Генерал Агуто будет более непосредственно работать с военным руководством страны, чтобы улучшить рекомендации, которые предлагают Соединенные Штаты, заявили американские официальные лица. Хотя Белый дом решил не иметь американских военных советников в стране на постоянной основе, частые ротации генерала Агуто в Киеве и за его пределами постепенно приближают конец этого ограничения», – обращает внимание газета.

Примечательно, что американские власти не верят, что Украине удастся вернуть потерянные территории.

«Украине не нужно возвращать обратно все почти 20 процентов территории страны, которую она потеряла, чтобы выиграть войну, говорят американские чиновники. Некоторых стратегических и символических побед с одновременным укреплением своей обороны и наращиванием собственных возможностей для производства большего количества вооружений, может быть достаточно, чтобы укрепить позиции Украины, когда неизбежно возобновятся призывы к мирным переговорам с целью положить конец войне», – резюмирует «Нью-Йорк таймс».