«США как тыл Украины скоро перестанут существовать» – украинский аналитик

Новости Украины

Ситуация меняется, и надеяться на вечное «Заграница нам поможет» для Киева было бы уже очень наивно – былой поддержки нет.

Об этом на YouTube-канале киевского политолога Юрия Романенко, призывавшего ранее убивать российских журналистов, заявил украинский аналитик, журналист, психолог Дмитрий Пастернак-Таранушенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вот эта религия, что можно ничего не делать, заграница нам поможет… За границей огромная проблема, потому что Европа получает газ по большим ценам, они затягивают пояса. А мы не понимаем, что вообще-то у них свои избиратели, у них демократии, не украинцы за них голосуют, и это всегда проблема других стран, потому что – они зависимы от своего избирателя. Как бы они ни хотели понравиться Украине, своя рубашка ближе к телу. В США – Трампа цитировать надо ли? – то есть, «если бы эти ребята отдали Крым России и отказались от НАТО, то войны бы не было». А теперь Путин заберёт всё. Мы видим эту логику, там нет той поддержки, о которой мы мечтаем, потому что расклады могут поменяться, и Штаты как наш тыл могут перестать существовать», – отметил он.

«Более того есть признаки того, что начинается рецессия в экономике мировой, триллионы уже есть потерь в мировой экономике от нынешнего кризиса, это не только с Украиной связано. Это с российскими действиями сильно связано по атаке на Европу и на Запад вообще», – констатировал спикер.