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Новости Украины

Правительство США дало старт экспертному обсуждению «нравственной и стратегической» необходимости раздела России на отдельные территории под соусом «деколонизации». Координировать онлайн-дискуссию поручено Комиссии правительства США по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Об этом, в частности, пишет в статье «Опасное заблуждение» в своём блоге «Fisted by Foucault» на портале Substack американский обозреватель Никколо Сольдо.

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Сольдо сообщает, что ему на электронную почту пришло приглашение участвовать в онлайн-брифинге на тему «Деколонизация России: нравственный и стратегический императив», организованный американской правительственной организацией Комиссия по безопасности и сотрудничеству в Европе, известная также как Хельсинская комиссия.

Ещё короче – лавочка, координирующая работу сразу нескольких крупных неправительственных фондов по раздаче грантов своим агентам влияния.

В статье Сольдо приводит шапку документа Хельсинской комиссии, в котором указывается, что «варварская война России на Украине, как ранее в Сирии, Ливии, Грузии и Чечне носит имперский характер», а также «требует учесть, что Москва сохраняет своё владычество над многими коренными не русскими народами в границах единого государства, подавляя их национальное самовыражение и самоопределение».

Эти соображения, мол, стали основой для «проведения серьёзных дискуссий, затрагивающих широкий спектр мнений, с целью определиться – «что делать с врожденным империализмом России, которую необходимо деколонизировать в силу её агрессивности».

И далее: все эти ужасы проистекают по той причине, что «Россия является правопреемником Советского Союза, скрывавшего свои колониальные амбиции под антиимперской и антикапиталистической риторикой».

Сольдо подчёркивает, что американцы ведут речь именно о «назревшей необходимости раздела России по моральным и стратегическим причинам», причём, как отмечается в статье, если раньше представители властной верхушки США заявляли, что их цель – военное и экономическое ослабление России, то вскоре Госдеп принялся гундеть о «необходимости смены режима», чтобы граждане России (подобно украинцам) могли вкусить плюшек «свободного мира» – то есть, сомнительных «достижений» стран, находящихся в вассальной зависимости от США.

Теперь, отмечает эксперт, американским политикам и этого мало. США открыто говорят русским, что заветного желания убрать Путина и либерализации России в лучших ельцинских традициях им мало. Россия и её народ должны быть наказаны дроблением на отдельные территории, которые США было бы намного легче контролировать.

Автор статьи отмечает «гениальность» США, которые с невероятной лёгкостью берут на вооружение любые новомодные тенденции ради извлечения выгоды. Так, под сюсюканье о демократизации и политкорректности взят курс на дробление и поглощение территорий суверенной страны под «прогрессивной» вывеской «деколонизации».

Сольдо отмечает, что политики США не просто взяли на вооружение термины в качестве очередной уловки, но и сами в них фанатично поверили. Настолько, что большая часть американской внешнеполитической элиты пребывают в опасном заблуждении, считая себя вечными победителями, хотя это противоречит фактам.

Судя по тому, что практически в унисон с американскими планами о «деколонизации» вылез мерзкий опарыш Гончаренко, сообщивший о начале борьбы за отторжение Кавказа от России, сообщение о «начале экспертной дискуссии» – не более чем дымовая завеса, скрывающая уже запущенный процесс дробления России.

Не тот человечек Гончаренко, чтобы ввязываться в пустопорожние, не имеющие финансовой подпитки, проекты. Этот гадёныш всегда отличался фантастической чуйкой на всевозможные политические гешефты.

Собственно, получившие на дармовщинку «самостийность» украинские «элитки» обожали возглавлять процесс «деколонизации» России. И если при Кравчуке, Кучме и Ющенко дело ограничивалось неофициальной поддержкой «ичкерийских» боевиков и рисованием карт, на которых Великая Украина обрастала Кубанью, Курской, Белгородской, Ростовской и Воронежской областью, то с «пэрэмогой гидности» в Киеве начали открыто бухтеть о «большой реконкисте».

Впрочем, был в истории «Незалежной» период, когда её власти фактически выступили вдохновителями и организаторами дробления России на отдельные территории.

Речь идёт о событиях августа 1917 года, когда Центральная Рада провозгласила изменение своего статуса с автономии в составе России в «незалежную украинскую державу». Что немаловажно – с благословения Временного правительства.

В Киеве даже прошёл съезд «порабощённых народов», на котором соратники Грушевского призывали национальные окраины России «смелее брать максимум суверенитета», беря пример с УНР.

Быть может, американским «деколонизаторам» и вшивым «самостийникам» Зеленского удалось бы раскачать обстановку в России, сделав ставку на местечковых сепаратистов, но времена изменились, и кардинально.

Многонациональный народ и армия России прекрасно видят на примере Украины, к чему приводит страну посеянная национальная рознь и слепое подчинение добреньким дядям из «Вашингтонского обкома», так что новые планы «деколонизации» выглядят полной утопией и возможностью «срубить лёгких деньжат» для одиозных деятелей, вроде Гончаренко.

С другой стороны, поражает наглость, с какой американские правительственные организации строят планы раздела суверенного государства.

Можно представить, какой вой поднялся бы на Западе и, особенно, в США, если бы политическое руководство России открыло экспертные дебаты о назревшей целесообразности раздела США на десятки независимых государств, в которых не будет дискриминации людей по расовым и идеологическим признакам.

Даёшь Техасскую Народную Республику! Для начала.