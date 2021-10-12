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12.10.2021 09:37 (Мск), Киев, Максим Карпенко
 
Донбасс, Политика, Россия, США, Украина
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США меняет подход к РФ, Нуланд Украине не поможет – Бортник

Новости УкраиныСША меняют свою позицию в отношении России и выискивают новые формы для сотрудничества. Об...

США меняют свою позицию в отношении России и выискивают новые формы для сотрудничества.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперт считает, что Украине не стоит надеяться на то, что визит в России помощницы госсекретаря США Виктории Нуланд, который проходит в эти дни, принесет Киеву облегчение в вопросах Донбасса.

«Позиция США до последнего времени была в том, чтобы использовать украинский кризис как инструмент сдерживания и торпедирования России. Сейчас, возможно, эта позиция поменялась. Возможно, США готовы постепенно поменять свой подход на фоне кризиса с Китаем, на фоне того, что там грядет война за Тайвань и других кризисов», – сказал политолог.

«Сейчас стороны зашли на второй виток, прощупывая позиции друг друга, изучая возможность для нового компромисса. Но этот компромисс, конечно, для Украины сегодня не будет легче. Потому что Россия за эти два года фактически сделала эти территории своими. И одно дело было отдавать два или три года назад, возвращать в состав Украины 3,5 – 4 миллиона украинских граждан. А сегодня другое дело – возвращать в состав Украины 700 тысяч российских граждан», – заявил Бортник.

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