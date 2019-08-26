США нарываются на Карибский кризис-2, заявили в Госдуме

26.08.2019, Москва, Михаил Рябов

Москва может провести переговоры с Кубой и Венесуэлой о постоянном присутствии в их портах, в непосредственной близости от берегов США, российских кораблей, вооруженных ракетами «Калибр». Именно так РФ может ответить на попытки американцев создать оружие, которое ранее подпадало под действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Об этом заявили российские эксперты, опрошенные «Независимой газетой», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У Венесуэлы есть отличные морские порты, в которые корабли и субмарины ВМФ РФ могут на регулярной основе заходить, пополнять запасы, после чего выполнять боевые задачи у берегов Северной Америки», – сказал генерал-майор Владимир Богатырев, который до увольнения в запас возглавлял одно из управлений Минобороны РФ.

Он указал на то, что практически все новые надводные корабли океанической зоны ВМФ РФ и новые дизель-электрические подводные лодки вооружены сейчас крылатыми ракетами среднего радиуса действия «Калибр», которые прошли боевое крещение в Сирии.

Подобное мнение высказал и первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

Это, конечно, жестко. Может быть, будет даже Карибский кризис – 2, но именно Карибский кризис позволил надолго остудить американцев. Если подобная система будет размещена в Венесуэле, то США будут более аккуратно себя вести», – сказал парламентарий.

«Возможное перманентное присутствие у берегов США военных кораблей РФ, оснащенных ракетами средней и меньшей дальности, конечно, будет для них головной болью… Для России будет весьма затратно держать свой военный флот у берегов Северной Америки. Хотя во времена СССР наши дизельные субмарины регулярно заходили на Кубу, раздражая американцев. А атомоходы несли боевое патрулирование в непосредственной близости от берегов США под водой. Сейчас такое может повториться, если наш флот будет постоянным гостем у Американского контингента», – напомнил председатель ЦК Общероссийского профсоюза военнослужащих капитан 1 ранга Олег Шведков.