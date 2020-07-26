США отвели Белоруссии одинаковую роль с Украиной

26.07.2020, Москва, Елена Острякова

Запад попытается дестабилизировать Белоруссию, чтобы подготовить ситуацию к дестабилизации России в 2024 году.

Об этом в интервью youtube-каналу PolitWera заявил полковник запаса Владимир Трухан, участник рабочей группы по созданию российской региональной группировки войск (сил) в Белоруссии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне сдается, что это попытка проверить Лукашенко на прочность. А вдруг в этот раз что-нибудь получится. Потому что нужна вспыхнувшая Беларусь для наших заокеанских «партнеров».

И она нужна – чем раньше, тем лучше. Потому что экономика России пять лет назад и сейчас отличаются качественно. Импортозаамещение и так далее. Вооруженные силы России приняли сейчас такие системы, что она впервые за всю свою историю может не бояться вторжения. И эти ребята у англосаксов прекрасно понимают, что будет еще через 5 лет», – сказал Трухан.

По его мнению, цель Запада – создать нестабильность по всему периметру российских границ: от Прибалтики до Казахстана.

«В России будет организован очень сильный движ на 24-й год на тему «Путин, уходи». Во-первых, неизвестно, захочет ли он дальше пойти. Поэтому, кто там будет, что там будет… И на 24-й год – «рубль за сто» – готовится движ по раскачиванию этих моментов. Для этого не нужно, чтобы в Беларуси была стабильность. Нужно, чтоб была готова Прибалтика, плюс вечные непонятки на Украине. Качнут Беларусь и, возможно, Казахстан. Нужно максимально раздуть пожар по границам. И Лукашенко будут пробовать на прочность, а вдруг слетит», – сказал Трухан.