США поддержали отключение телеканалов оппозиции на Украине

03.02.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Официальный Вашингтон всячески поддерживает усилия украинского руководства по «противодействию российскому вмешательству», которое заключается в закрытии трёх телеканалов – «NewsOne», «ZIK», «112 Украина».

Об этом сообщили в пресс-службе посольства США в Киеве, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«США поддерживают усилия по противодействию умышленному влиянию России, приложенные вчера Украиной на защиту суверенитета и территориальной целостности соответственно с её законодательством. Мы все должны работать вместе, чтобы не давать применять дезинформацию как оружие в информационной войне против суверенных государств», – говорится в сообщении.

Комментируя инцидент, историк и политолог Владимир Корнилов призвал применить в России аналогичную практику.

«О, так я ещё был хорошего мнения о послах на Украине! Посольство США даже не додумалось промолчать. Оно только что поддержало «усилия по противодействию злонамеренному влиянию России», то есть закрытие трёх оппозиционных каналов на Украине!

Видите, всё в порядке. Оказывается, закрывать оппозиционные СМИ безо всяких судов – это нормально! Можно брать пример и в России!» – написал Корнилов в своём Telegram-канале.

По мнению председателя Временной комиссии Совета Федерации РФ Алексея Пушкова, США давно потеряли свой «демократический образ», поэтому могут себе позволить столь открыто и нагло вмешиваться в дела других стран.

«США терять нечего – это уже не демократия, а либерально-авторитарное государство. Их «демократический образ» уже не померкнет – от него и так почти ничего не осталось. Даже Зеленский заявил, что отныне миру будет трудно воспринимать США как демократию. А теперь – и подавно.

Так что утратившие свой былой ореол Соединенные Штаты могут и поддержать закрытие телеканалов на Украине – после того, как заблокировали собственного президента и натравили интернет-кампании на несогласных. Но нас пусть от своих нотаций избавят – никто в них уже не верит», – отметил Пушков в соцсети.

В свою очередь, председатель Комитета по внешней политике и международным связям Народного Совета ДНР Владислав Бердичевский в своём Telegram-канале выразил мнение, что такой цензуры, как сейчас на Украине, не было даже при СССР.

«Это просто эпичная история. Такой цензуры на Украине не было не только при Януковиче, но и при Брежневе.

Если вислоухие такое вытворяют в отношении законно зарегистрированной партии – представьте себе, что они делают с простыми смертными», – прокомментировал он.

Напомним, накануне власти Украины потребовали от видеохостинга YouTube заблокировать вещание в Интернете отключённых накануне от эфира каналов оппозиции.