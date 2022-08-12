США продолжают успешно убивать химпром Украины и Европы – киевский эксперт

Новости Украины

Восемь лет Запад «втирал», что Украина должна перейти на рыночную стоимость цены на газ, что в итоге с большим успехом превратилось в одну большую обдираловку украинского населения и бизнеса.

Об этом в ходе общения с украинским экспертом нефтегазового рынка Андреем Закревским в эфире своего видеоблога заявил разыскиваемый в РФ за призывы к убийствам россиян киевский политолог Юрий Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Закревский рассказал о целенаправленной политике США – сделать всё, чтобы европейские страны ни в чём не могли составлять американцам конкуренцию.

«Тонна метанола делается из тысячи кубов природного газа. Какая цена на метанол должна быть в Европе на данный момент? Понятно, что если цена на газ две тысячи долларов – то, как минимум, себестоимость метанола получается за одну тонну, по идее, должна быть две тысячи долларов. А нифига! Цена метанола сейчас считается только по американскому споту 380 долларов за тонну. Потому что Европа свои химические заводы остановила. Она не может работать, когда в Америке стоит метанол 380 долларов за тонну, напомню, что в Америке тысяча кубометров газа стоит 150 долларов, это сжиженного, а в Европе сжиженный газ на следующий год будет продаваться по 800 долларов (по прогнозу самого Закревского – ред.). То есть сейчас, как в своё время Фирташ убил украинскую химическую промышленность за счёт дешёвой цены на газ. Благодаря дешёвой цене на газ Фирташ стал химическим королём, то есть он получал среднеазиатский газ по 60 долларов в то время, как в Украине газ стоил минимум 150 долларов. Он открывал двери ногами в производство химических удобрений и говорил о том, что у меня газ по 60, и я могу демпинговать сколько угодно, вы по 60 долларов газ никогда не купите. А Владимир Владимирович Путин любезно позволял Фирташу покупать газ со Средней Азии по такой дешёвой цене. Сейчас химические производства, примитивное производство удобрений, когда, например, из удобрений суть делается метанол или суть только аммиак, в Европе умерло, потому что они не могут конкурировать с ценой 150 долларов в США за тысячу кубометров газа», – рассказал Закревский.

Романенко подвёл итог, с горечью констатировав, что украинцы в результате «выдрали сами себя».

«Когда нам последние годы, 8 лет втирали по поводу того, что мы должны перейти на рыночную стоимость цены на газ, то это превратилось в большую обдираловку со стороны относительно населения, бизнеса. Потому что наша химическая промышленность и сопутствующая – убивались, мы не имели дешёвое сырьё и сами себя выдирали, как сидорову козу», – резюмировал Романенко.