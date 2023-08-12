США скоро обрежут финансирование Украины – Василенко

Вадим Москаленко.  
12.08.2023 17:19
  (Мск) , Киев
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деньги, Дзен, США, Украина


Перед началом президентских выборов в США американский президент Джо Байден будет вынужден прекратить финансирование Украины.

Об этом в эфире интернет-канала «Да это так» заявил профессор журналистики Никита Василенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Перед началом президентских выборов в США американский президент Джо Байден будет вынужден прекратить финансирование...

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«На переговорах [с Россией] будут настаивать американцы. Мы тут вообще не причём, мы сбоку-припёку. Будет настаивать наш любимый Байден, потому что на выборы ему точно надо прийти с каким-то результатом.

Этим результатом, по американским стандартам, должно быть примирение и прекращение сумасшедшего финансирования украинцев. Хочешь – не хочешь, а он не сможет финансировать украинцев в ходе предвыборной кампании в той же степени, в какой финансирует нас сейчас. Это законы капиталистической демократии, с этим надо считаться», – сказал Василенко.

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