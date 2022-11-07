США толкают Украину на захват Крыма

07.11.2022  08:36 (Мск), Москва
Олег Кравцов.  
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Вооруженные силы, Дзен, Крым, Россия, Украина
Новости Украины

Даже в случае перемирия между Россией и Украиной Запад не оставит попыток нанести Москве поражение на поле боя.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил экс-командующий 14-й армией в Тирасполе, бывший заместитель командующего Группой российских войск в Закавказье генерал-лейтенант Юрий Неткачев.

Даже в случае перемирия между Россией и Украиной Запад не оставит попыток нанести Москве...

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«Нет никаких предпосылок к тому, что перемирие между Москвой и Киевом остудит стремление нынешних союзников Украины добиться военной победы над Россией. США и Запад делают все для усиления военной мощи Украины. Пентагон, видимо, уже давно решил для себя, что победа ВСУ над РФ обеспечена», – сказал генерал «Независимой газете».

Он обратил внимание на недавние слова министра обороны США Ллойда Остина, заявившего, что у ВСУ есть возможность «взять остальную территорию к западу реки Днепр и Херсон».

«То есть Остин считает, что Киев когда-то завладеет Крымом. Такая его уверенность говорит только об одном: в Пентагоне хорошо видят все слабые места России, и там будут стремиться, чтобы Киев добился успеха», – резюмировал Неткачев.

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