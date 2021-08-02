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02.08.2021, Москва, Олег Кравцов
 
Вооруженные силы, Дзен, Крым, Политика, Россия, США, Украина
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США угрожают заходом военных кораблей в территориальные воды Крыма

Новости УкраиныСоединенные Штаты на протяжении десятилетий делали то, что сделал британский эсминец, вторгшийся в территориальные...

Соединенные Штаты на протяжении десятилетий делали то, что сделал британский эсминец, вторгшийся в территориальные воды Крыма.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью киевскому журналу «Новое время» заявил бывший временный поверенный в делах США на Украине Джордж Кент, отвечая на вопрос, готовы ли США увеличить присутствие своих ВМС в Черном море.

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«То, что сделал британский корабль в водах Черного моря недавно, американские корабли делали на протяжении десятилетий. Например, можно вспомнить эпизод в 1988 году, когда американский корабль создал напряжение с кораблями тогда еще советского флота, да и в более близкие к нам годы американские корабли предпринимали нечто подобное, как и британское судно», – сказал дипломат

«Китай в Южно-Китайском море грубо нарушает права как островов, принадлежащих Филиппинам, так и право на свободное судоходство в этом море, поэтому там мы занимаем активную позицию. Точно так же и в Черном море США продолжит отстаивать право на свободную навигацию, и мы одна из стран, которая постоянно напоминает миру, что Крым украинский», – резюмировал Кент.



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