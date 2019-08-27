США всерьез обеспокоились интеграцией России и Белоруссии

27.08.2019, Москва, Елена Острякова

Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон должен посетить Беларусь уже на этой неделе.

Об этом сообщает агентство TUT.BY со ссылкой на Foreign Policy, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В этом веке это первый визит представителей правительства США в Беларусь на столь высоком уровне. С кем встретится Джон Болтон и какие вопросы стоят на повестке дня, в издании не сообщают.

«Относиться к Беларуси как к черной дыре и игнорировать ее было провалом. Это не привело к продвижению в области прав человека», — прокомментировал изданию предстоящий визит бывший заместитель помощника министра обороны США по делам России, Украины и Евразии Майкл Карпентер.

По данным издания, в следующем месяце также планируется визит в Беларусь заместителя госсекретаря США по политическим делам Дэвида Хейла. В ходе поездки он, как ожидается, обсудит расширение американского дипломатического присутствия в стране, в том числе возможный обмен послами.

Визит Болтона радостно восприняли в стане малочисленной прозападной белорусской оппозиции.

«В США нет большего ястреба по внешней политике, чем Джон Болтон. Единственное, что может интересовать его в этом регионе, – это противодействие России. Поэтому и визит в Минск, в одном туре с Киевом, это ничто иное как сигнал Москве. Для обсуждения возвращения послов это слишком высокий уровень визита, да и не дело это Болтона – ленточки к перерезанию готовить. Этого визита бы не было, если бы до самого верха в Вашингтоне не дошли опасения, что Беларусь – следующее блюдо у Кремля», – написал в своем телеграм-канале оппозиционный обозреватель Артем Шрайбман.

Программу действий по интеграции в Союзном государстве будет уже во вторник одобрена президентом Белоруссии Александром Лукашенко, а в сентябре ее парафируют премьер-министры двух стран.